Власти Италии решили закрыть на карантин 12 провинций, в том числе Ломбардию со столицей Миланом и Венецию

Об этом сообщают западные информагентства со ссылкой на проект указа, который предположительно будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Согласно документу, въезд и выезд в отмеченных регионах будет запрещен, закроются школы, музеи, театры и кинотеатры, спортивные залы и горнолыжные курорты. Торговые центры не будут работать по выходным, а бары и рестораны смогут принимать посетителей только если они будут находиться на расстоянии не менее метра друг от друга. Предполагается отмена массовых культурных и спортивных мероприятий, а также гражданских и религиозных церемоний, в частности похорон. Кроме того, до 3 апреля отпуска для медработников отменяются. Как отмечает агентство Блумберг, ограничительные меры в общей сложности затронут около 16 миллионов граждан, или треть населения страны. По информации Минздрава Италии, в стране зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 230 человек погибли.