Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной в течение двух дней — 8-9 марта

Включая те, что входят в зону с максимальным тарифом, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Администратора парковочного пространства». Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. Следующие «парковочные каникулы» объявят в Москве к Празднику весны и труда с 1 по 5 мая.