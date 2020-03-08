Первый случай коронавируса, предположительно, выявлен в американской столице

Об этом написала в Твиттере мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Никаких подробностей она не привела. По информации газеты «Политико», речь не идет о заразившемся участнике ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей с 26 по 29 февраля в Мэриленде, как и о каком-либо другом посетителе форума. Всего на территории США находятся более 250 зараженных коронавирусом, 17 человек скончались.