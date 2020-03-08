Канада предоставит Украине около 1,5 миллионов американских долларов на поддержку Национальной полиции

Об этом сообщил глава канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань по итогам визита в Киев. Отмечается, что данные средства будут выделены в рамках реформ, проводимых на Украине.

В 2016 году Канада объявила о намерении предоставить в течение трех лет свыше 6 миллионов долларов на поддержку украинской полиции. Большую часть суммы планировалось направить на обучение и тренировку полицейских. Остальное на закупку экипировки и снаряжения. В июле прошлого года президент Владимир Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину.