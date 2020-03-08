Правительство РФ предлагает запретить уголовные дела о сбыте наркотиков при отсутствии доказательств об их передаче

Соответствующий законопроект направлен в Госдуму. В пояснительной записке отмечается, что сейчас правоохранительные органы ежегодно возбуждают тысячи уголовных дел о сбыте лишь на основании наличия следов наркотиков в крови умерших, например, от передозировки или в результате ДТП, или выделяют уголовные дела из административных производств о незаконном потреблении наркотиков. При этом ни сами наркотики, ни факты, указывающие на их передачу, в таких делах не фигурируют. До суда доходит лишь 0,1% заведенных таким образом дел. При этом сам факт их возбуждения «как правило, вызывал негативную реакцию вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность граждан и критику со стороны институтов гражданского общества».