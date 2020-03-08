ФК «Монако», за который выступает футболист сборной РФ Александр Головин, уступил «Ницце» в матче чемпионата Франции

Футбольный клуб «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, уступил «Ницце» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Российский полузащитник вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. «Монако» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Ницца», у которой на одно очко больше, располагается на шестом месте.