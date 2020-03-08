В Гамбурге прошла акция в поддержку беженцев на границе Турции и Греции

Её организаторы из международного движения Seebrücke ожидают, что власти города, Германии и Евросоюза примут мигрантов, которые в эти дни пытаются преодолеть турецко-греческую границу, чтобы попасть в Европу, рассказывает Дойче велле. Представители движения считают, что в Гамбурге достаточно свободного жилья, которое можно предоставить беженцам из Сирии. По данным полиции, в акции приняли учачтие около 4 тысяч человек, организаторы говорят о 5 тысячах. Активисты призывают выйти на улицу всех, кто выступает за солидарность и право на убежище.
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