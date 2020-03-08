Посольство РФ в Италии предупредило о намерении итальянских властей в ближайшее время ввести карантин на севере страны

Посольство России в Италии предупредило о намерении итальянских властей в ближайшее время ввести карантин на севере страны. Дипломаты ссылаются на публикации в СМИ о том, что итальянское правительство готовит новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, газета La Repubblica опубликовала проект указа, в котором говорится, что в 12 провинциях, в том числе в Ломбардии и Венето, будет введен запрет на въезд и выезд. Посольство предупредило о риске инфицирования в вышеуказанных местах, а также рекомендовало россиянам в ближайшее время отказаться от поездок в Италию.
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