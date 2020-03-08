Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

В их числе консервы, бытовая химия, мыло и средства личной гигиены. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей и сотрудников торговых сетей и производителей. По мнению опрошенных газетой экспертов, основная причина — боязнь распространения коронавируса. В то же время, Wildberries не связывает повышенный спрос на эти товары с новой инфекцией. Ретейлеры резкого роста продаж не зафиксировали. Увеличенный спрос на ряд товаров они объясняют праздниками: Масленицей, 23 февраля и 8 марта.
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