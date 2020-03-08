Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо оставлен под стражей в Парагвае на время следствия

Об этом сообщает Рейтер. Накануне футболист и его брат Роберто предстали перед судом после того, как 4 марта прибыли в страну по поддельным паспортам. По информации Globoesporte, арест может продлиться до шести месяцев. Решение объяснили тем, что существует риск побега, поскольку «они иностранцы, которые въехали в страну незаконно», — приводит агентство слова судьи. Обвиняемые просили домашнего ареста. Один из адвокатов бывшего футболиста сказал, что защита будет подавать апелляцию. В Бразилии Роналдиньо лишили загранпаспорта в 2018 году за неуплату налогов.
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