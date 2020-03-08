В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по смешанным единоборствам

Поводом послужило оглашение итогов поединка, которыми остались недовольны фанаты проигравшего бойца из Кабардино-Балкарии. В ситуацию вмешались полицейские, они смогли остановить конфликт, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Карачаево-Черкесской республике. Участниками поединка были российские бойцы смешанного стиля — Джаддал Алибеков и Алим Гугов.