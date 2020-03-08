В Египте выявили коронавирусную инфекцию у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile, который следует по реке Нил из Асуана в Луксор. Среди инфицированных 19 иностранных граждан. В общей сложности на борту судна 171 человек, в том числе 101 иностранец. Об этом сообщает Al Ahram со ссылкой на министра здравоохранения страны. Как сказали ТАСС в посольстве России в Египте, россиян среди заболевших пассажиров нет.
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