В Египте выявили коронавирусную инфекцию у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile, который следует по реке Нил из Асуана в Луксор. Среди инфицированных 19 иностранных граждан. В общей сложности на борту судна 171 человек, в том числе 101 иностранец. Об этом сообщает Al Ahram со ссылкой на министра здравоохранения страны. Как сказали ТАСС в посольстве России в Египте, россиян среди заболевших пассажиров нет.