Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева возбудили уголовное дело о наркотиках

Об этом сообщает Телеграм-канал «Mash на Мойке». Девушка находится под наблюдением в больнице. О задержании Малафеевой в Санкт-Петербурге при продаже таблеток экстази стало известно накануне. Отмечалось, что она находится под подпиской о невыезде.