В Санкт-Петербурге с собаками разыскивают сына судьи, которого подозревают в убийстве приятеля

Тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы обнаружили накануне вечером в Колпинском районе. После этого спецназ выломал дверь в квартиру, где мог скрываться преступник, но там никого не было, сообщала Фонтанка. По ее данным, квартира принадлежит судье коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталию Саяпину. В убийстве подозревают его 14-летнего сына, на него уже дали показания. По информации агентства, убитый проживал недалеко от места трагедии, на Заводском проспекте. Известно, что и оба подростка учатся в одной гимназии в Колпино. В полиции уверены, что после случившегося школьник находится в состоянии паники и неадекватен. «Задача одна – скорее его найти, чтобы он не натворил еще большую глупость», — сказал изданию полицейский. По факту убийства возбуждено уголовное дело.