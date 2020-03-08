Правительство Италии решило закрыть из-за коронавируса 12 провинций, в том числе Ломбардию, Венето и Пьемонт

Въезд и выезд туда будет запрещен. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и La Repubblica со ссылкой на проект указа, который, как ожидается, будет принят в рамках мер по борьбе с распространением нового заболевания. На этих территориях школы, музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, отпуска всех медицинских работников отменены. В опубликованном СМИ документе говорится, что меры будут действовать с 8 марта до 3 апреля. По последним данным, за сутки в Италии еще 36 человек скончались от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число умерших достигло 233. Инфицированы около 5900 человек. Порядка 600 выздоровели.