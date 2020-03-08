Немецкие экологи требуют проверить строящийся газопровод «Северный поток-2» с точки зрения экологической безопасности

«Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта», — говорится в заключении института экономики и права Берлинского технического университета, на которое ссылается общество защиты окружающей среды. Об этом пишет местная пресса. В компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG сказали, что проект одобрили власти пяти стран, и заверили, что строительство ведется в соответствии национальными, международными и европейскими правовыми нормами.