Спецназ взломал дверь и зашел в квартиру в Колпинском районе Петербурга, рядом с которой был обнаружен убитый школьник

По информации «Фонтанки», внутри никого не было. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в квартире находится вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм.

Источник в региональном управлении МВД сообщил, что подозреваемый сбежал до приезда силовиков, но он установлен. Тело подростка примерно 14 лет со смертельным огнестрельным ранением было обнаружено в подъезде дома около 9 вечера. Как выяснилось, квартира принадлежит судье коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталию Саяпину. Убитый — приятель его 14-летнего сына. По предварительным данным, он вместе с приятелями находился в квартире в момент трагедии. Один из них уже найден и дает показания. По словам школьника, выстрелил сын судьи. Самого же подростка пока найти не могут. После случившегося он скрылся. На данный момент не известно, был ли это умышленный выстрел или случайный.

Сейчас на месте происшествия находится руководство СК Петербурга и начальство главка МВД, а также сам судья Виталий Саяпин и его 20-летняя дочь. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.