Сегодня в Берлине состоится премьера спектакля «Декамерон» российского режиссера Кирилла Серебренникова

Традиционный западноберлинский театр Deutsches Theater представит публике инсценировку по мотивам новелл автора эпохи Ренессанс Джованни Боккаччо. Постановка осуществлялась под руководством московского мастера Кирилла Серебренникова. Из-за ведущегося юридического разбирательства в России режиссер не сможет присутствовать на премьере в Берлине по причине запрета покидать территорию Российской Федерации. Немецкие коллеги сожалеют об этом.

Спектакль был поставлен частично во время домашнего ареста Серебренникова. Репетиции и режиссерские консультации велись параллельно по интернету. Немецкие актеры посещали автора постановки во время подготовки премьеры в Москве. В репетициях спектакля принимали участие переводчики с русского на немецкий язык.

В аллегорической пьесе по мотивам произведения Боккаччо речь идет о трансцендентальном страхе, власти и страсти. В противовес итальянскому оригиналу главная угроза исходит не от эпидемии чумы, а от абсолюта человеческой смертности. В центре инсценировки стоит ранимая и преходящая земная душа человека, которая подвластна лишь земным страстям.

На фестивале «Find», который начнется 13 марта в берлинском театре «Шаубюне» будет представлена пьеса «Аутсайд» театра «Гоголь-центр» с московскими актерами также в постановке режиссера Кирилла Серебренникова.