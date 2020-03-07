В «Сокольниках» сегодня пройдет митинг, посвященный 8 марта

Посвящена акция гендерному равноправию.

Акцию организуют проект fempolitics, инициативная группа «Мы Сестры Хачатурян» и другие активистки. Ее участники выступают за равные права, против сексизма, за закон о домашнем насилии и за свободу от политических преследований. Активисты поддержат сестер Хачатурян и других женщин-политзаключенных. Начало акции запланировано на 12 часов. На митинге обсудят и отпразднуют знаковые для феминизма события и акции за прошедший год. В планах организаторов танцевальный флеш-моб под названием «Насильник на твоем пути».

В ходе митинга прозвучат призывы решить проблемы дискриминации женщин, избавиться от различных форм сексизма и насилия по отношению к женщинам. На акции выразят протест против проявления любой дискриминации, в том числе трудовой, различным формам сексизма и насилия.

Акция согласована со столичными властями.