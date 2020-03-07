Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга

Там, как передает ТАСС, может находиться вооруженный злоумышленник. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на лестничной клетке обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением в голову. Предполагаемый убийца по предварительным данным, находится в квартире, где жил убитый.