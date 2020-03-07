В Новосибирске прошла акция против поправок в Конституцию

Как сообщает издание «Прецедент», в митинге участвовали несколько десятков человек. Они призвали бойкотировать голосование за изменение основного закона страны. Один из организаторов Юрий Зимин принес Конституцию, замороженную в глыбе льда. По его словам, Основной закон «переписывают под интересы элиты».