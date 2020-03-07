Питерские байкеры и музыканты решили поддержать студентов из общежитиия медуниверситета им. Мечникова, помещенных на карантин по коронавирусу. Как рассказали ТАСС в городской администрации, 8 марта, в Международный женский день на проспекте Просвещения, около здания общежития, в 12.30 состоится акция «Петербург своих не бросает!». В общежитии в режиме обсервации находится 780 человек, из них более 530 — студентки.