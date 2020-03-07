Власти Нью-Йорка вводят режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

Как заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, режим ЧС позволит применять ускоренные процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с инфекцией. При этом он оценил угрозу для населения как низкую. По последним данным, в Нью-Йорке 76 человек заразились коронавирусом. Десять из них госпитализированы.