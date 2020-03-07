«Аэрофлот» с 8 марта сократит полеты из Москвы в Тегеран до одного рейса в неделю

Как сообщает перевозчик, полет будет выполняться по воскресеньям. Причины такого решения компания не называет, но накануне она приняла решение сократить количество рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам из-за снижения спроса на фоне коронавируса. Авиакомпания предлагает переоформить ранее приобретенные билеты в Тегеран не позднее 31 мая или вернуть билеты по схеме вынужденного возврата. Обе опции — без штрафных санкций.