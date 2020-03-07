Число случаев коронавируса в Москве не выросло

По данным оперативного штаба, 5 пациентов лечатся в стационарах, один выписан. Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции. После этого Горячая линия по коронавирусу в Москве получила более 500 заявок на больничные листы.