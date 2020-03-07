Правительство внесло в ГД законопроект, который призван защитить граждан от необоснованного привлечения по наркотикам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который призван защитить граждан от необоснованного привлечения по наркотическим статьям. В частности, предлагается не возбуждать уголовное дело, если нет точных данных о наркотике и достаточных сведений, указывающих на передачу их другим лицам.

Количество сфабрикованных дел не станет меньше, а само нововведение может быть избыточным. Такое мнение «Эху» высказал общественный деятель Евгений Ройзман.

Делать окончательные выводы о перспективах законопроекта, однако, пока нельзя, добавил Евгений Ройзман.