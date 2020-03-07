Штат Нью-Йорк ввел режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом

Ранее аналогичные режимы ввели штаты Флорида, Калифорния, Вашингтон, Мэриленд, Юта.

Еще в пятницу число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк составляло 44 человека. К утру субботы их стало 76 — 10 человек были госпитализированы. После чего губернатор штата Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайного положения. Куомо призвал жителей не паниковать и заявил, что 80% заболевших вылечатся сами, а 20-ти процентам понадобится госпитализация. Резкий рост числа заразившихся губернатор Нью-Йорка связал не с распространением вируса, а с тем, что людей начали больше тестировать на вирус. Накануне стало известно, что коронавирус был обнаружен у прибывших из Нью-Йорка двоих участников ежегодной конференции Американо-Израильского комитета по общественным делам.

Сейчас 2700 человек находятся на той или иной форме карантина в штате Нью-Йорк. В городе Нью-Йорке самая большая в стране школьная система, но мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил накануне, что ни у кого из 1-го миллиона ста тысяч учеников государственных школ города не выявлены признаки коронавируса.

На данный момент в США 17 человек умерло от коронавируса. Случаи заражения выявлены более чем в половине штатов — это не менее 310 человек по всей стране. Здоровым пассажирам лайнера Grand Princess следует оставаться на судне, чтобы не подвергать американцев на суше угрозе заболевания коронавирусом. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. Перевод РБК. Ране Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, Конгресс также одобрил этот документ.