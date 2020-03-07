В одной из сетей супермаркетов в Казани в честь 75-летия Победы сотрудников переодели в военную форму

Как пишет «АиФ-Казань», кассирши одеты в блузки и юбки цвета хаки и пилотки, а охранники — в гимнастерки. В залах играет музыка военных лет. Также в каждом супермаркете установили стенд «Лица Победы» с портретами родственников-ветеранов сотрудников сети.
2020-03-07T21:03:00+03:00
2020-03-07T21:05:14+03:00
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21:03, 07 марта 2020
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