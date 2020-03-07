В одной из сетей супермаркетов в Казани в честь 75-летия Победы сотрудников переодели в военную форму

Как пишет «АиФ-Казань», кассирши одеты в блузки и юбки цвета хаки и пилотки, а охранники — в гимнастерки. В залах играет музыка военных лет. Также в каждом супермаркете установили стенд «Лица Победы» с портретами родственников-ветеранов сотрудников сети.