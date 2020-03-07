Владимир Путин поручил своей Администрации подготовить реформу миграционных режимов и института гражданства

По мнению президента, ныне действующие правила «недостаточно ясны и унифицированы». По новой концепции миграционной политики будут установлены три вида приёма в российское гражданство. Общий – для всех, кто не имеет оснований быть принятыми в упрощенном или особом порядке. По упрощённому режиму ряд требований будет снят, в частности, – для претендентов из стран, близких России по общественному устройству и культуре. Особый режим предусмотрен для претендентов, решение в отношении которых «требует оценки неочевидных фактов