Первый случай коронавируса зафиксирован в Подмосковье

Как сообщает региональный Минздрав, положительный анализ на инфекцию сдала женщина, побывавшая в Цюрихе. Явных симптомов заболевания у нее не было но она сама обратилась к медикам. Врачам пришлось госпитализировать саму пациентку и всю ее семью.