Первый случай коронавируса зафиксирован в Подмосковье

Как сообщает региональный Минздрав, положительный анализ на инфекцию сдала женщина, побывавшая в Цюрихе. Явных симптомов заболевания у нее не было но она сама обратилась к медикам. Врачам пришлось госпитализировать саму пациентку и всю ее семью.
2020-03-07T20:33:00+03:00
2020-03-07T20:34:07+03:00
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20:33, 07 марта 2020
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