Ливан объявил первый в своей истории дефолт по евробондам

Как заявил премьер-министр страны Хасан Диаб, государство из-за коррупции не в состоянии погасить 9 марта еврооблигации в размере более $1 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня. Оставшиеся резервы власти направят на обеспечение «базовых потребностей» ливанского народа. Госдолг страны достиг 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире. Диаб также сказал, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности.
2020-03-07T20:33:00+03:00
2020-03-07T20:33:39+03:00
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20:33, 07 марта 2020
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