По меньшей мере 30 человек стали жертвами ДТП в Сирии на шоссе Дамаск — Хомс

Как передает агентство САНА, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей. На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы

пострадавших. Их численность пока не установлена.