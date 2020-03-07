Как передает агентство САНА, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей. На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы
пострадавших. Их численность пока не установлена.
По меньшей мере 30 человек стали жертвами ДТП в Сирии на шоссе Дамаск — Хомс
Как передает агентство САНА, в районе Багдадского моста столкнулись бензовоз, два автобуса и несколько легковых автомобилей. На место дорожной аварии прибыли кареты скорой помощи, которые забирают в больницы