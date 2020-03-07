Попавшимся на «пьяном вождении» Росгвардия планирует прекратить выдачу лицензий на гражданское оружие

Об этом в интервью «Российской Газете» сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. Также, по его словам, не будут выдавать лицензии гражданам с двумя и более судимостями. Золотов также обещал ввести послабления правил выдачи лицензий для военных пенсионеров.
2020-03-07T20:31:00+03:00
2020-03-07T20:31:50+03:00
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20:31, 07 марта 2020
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