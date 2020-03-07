Информацию официально подтвердил городской комитет по здравоохранению.
Пациентка, которая до 1 марта находилась в Италии, помещена в бокс в Боткинской больнице.
Заболевание у женщины протекает в легкой форме. Вскоре на карантин поместят людей, с которыми она контактировала.
Первый заболевший в Петербурге, итальянский студент-медик, был госпитализирован на этой же неделе.
Второй зараженный вирусом COVID-19, вызывающим атипичную пневмонию, обнаружен в Петербурге
Информацию официально подтвердил городской комитет по здравоохранению.