Суд в Москве оштрафовал на тысячу рублей подмосковного дизайнера Романа Ткачука

В конце прошлого года он за 350 руб. продал монету Третьего рейха одному из руководителей Центра по борьбе с экстремизмом по ЗАО Москвы. Как передает «МБХ Медиа», полицейский «добровольно выдал монету», после чего на продавца составили протокол. Ткачуку вменили пропаганду нацистской символики, он признал вину, раскаялся и обязался не допускать подобного впредь.