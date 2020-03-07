Суд в Москве оштрафовал на тысячу рублей подмосковного дизайнера Романа Ткачука

В конце прошлого года он за 350 руб. продал монету Третьего рейха одному из руководителей Центра по борьбе с экстремизмом по ЗАО Москвы. Как передает «МБХ Медиа», полицейский «добровольно выдал монету», после чего на продавца составили протокол. Ткачуку вменили пропаганду нацистской символики, он признал вину, раскаялся и обязался не допускать подобного впредь.
2020-03-07T20:02:00+03:00
2020-03-07T20:02:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601400-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 07 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Верховного Представителя ЕС в связи с началом судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных…