Владимир Путин предложил реформировать миграционный режим и институт гражданства в России

Предложения опубликованы на официальном сайте Кремля. Президент, в частности, предложил упразднить понятие разрешения на временное проживание, которое сейчас является ступенью перед получением вида на жительство. Теперь иностранцы смогут сразу подавать документы на бессрочный ВНЖ — требованиями для его получения будут регистрация в информационной системе, проживание на территории России и отсутствие опасных заболеваний. Путин считает, что институт разрешения на временное проживание «фактически себя изжил», так как эти разрешения зачастую покупаются иностранцами, чтобы не оформлять дополнительные документы, необходимые для временного трудоустройства.