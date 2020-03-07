Владимир Путин предложил реформировать миграционный режим и институт гражданства в России

Предложения опубликованы на официальном сайте Кремля. Президент, в частности, предложил упразднить понятие разрешения на временное проживание, которое сейчас является ступенью перед получением вида на жительство. Теперь иностранцы смогут сразу подавать документы на бессрочный ВНЖ — требованиями для его получения будут регистрация в информационной системе, проживание на территории России и отсутствие опасных заболеваний. Путин считает, что институт разрешения на временное проживание «фактически себя изжил», так как эти разрешения зачастую покупаются иностранцами, чтобы не оформлять дополнительные документы, необходимые для временного трудоустройства.
2020-03-07T20:02:00+03:00
2020-03-07T20:02:21+03:00
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20:02, 07 марта 2020
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