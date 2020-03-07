Правительство внесло в ГД законопроект, ужесточающий возбуждение уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков. Проект запрещает возбуждать такие дела при отсутствии данных, указывающих на факт их непосредственной передачи. Разработчики указывают, что правоохранительные органы возбуждают тысячи уголовных дел о сбыте лишь на основании наличия следов наркотиков в крови умерших, например, от передозировки или в результате ДТП. При этом ни сами наркотики, ни факты, указывающие на их передачу, в таких делах не фигурируют. Это, «как правило, вызывает негативную реакцию вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность граждан и критику со стороны институтов гражданского общества», — говорится в пояснительной записке.
2020-03-07T20:00:00+03:00
2020-03-07T20:01:35+03:00
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20:00, 07 марта 2020
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