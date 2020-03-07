Ангар, горящий в поселке Мосрентген в Новой Москве, полностью обрушился

Площадь пожара – 3 тыс кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По данным источника, подразделения МЧС, задействованные в тушении, запросили помощь авиации. В ликвидации пожара задействованы около 100 человек почти три десятка единиц техники. В ангаре располагался склад радиоэлектронного оборудования.
2020-03-07T19:30:00+03:00
2020-03-07T19:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 07 марта 2020
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