Ангар, горящий в поселке Мосрентген в Новой Москве, полностью обрушился

Площадь пожара – 3 тыс кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По данным источника, подразделения МЧС, задействованные в тушении, запросили помощь авиации. В ликвидации пожара задействованы около 100 человек почти три десятка единиц техники. В ангаре располагался склад радиоэлектронного оборудования.