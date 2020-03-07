Актер Дэвид Пол скончался в США в возрасте 62 лет. Он известен по роли культуриста-няньки из одноименного фильма, в котором сыграл на пару с братом-близнецом Питером. Дэвид не дожил два дня до очередного дня рождения. Кроме «Нянек», Пол также снимался в «Варварах», «Вашингтонском такси и «Придорожном убийце».
2020-03-07T19:32:00+03:00
2020-03-07T19:33:08+03:00
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19:32, 07 марта 2020
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