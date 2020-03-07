В британском Бирмингеме суд приговорил к 34 годам тюрьмы самопровозглашенного священника из Нигерии

Как передает Mail Online, на протяжении двадцати лет он насиловал прихожан своей церкви.

Суд вынес решение на основе 88 случаев сексуального насилия, которому подверглись пять женщин и один мужчина. Несколько девушек забеременели, но священник вынудил их сделать аборты. Пастор утверждал, что совершал духовное омовение, чтобы избавить прихожан от грехов. Его жена получила 11 лет тюрьмы за пособничество и участие в нескольких изнасилованиях.