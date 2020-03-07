На сайте Кремля опубликованы поручения Путина реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025

На сайте Кремля опубликованы поручения президента Владимира Путина реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Президент предлагает реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России.

Действующие сейчас миграционные правила «недостаточно ясны и унифицированы», считает президент, а уровень применения информационных технологий в этой области «остается невысоким». Иностранцы, в том числе и приезжающие на работу, «часто стремятся обойти существующие сложности» и уходят «в тень», также отмечает Путин. Бывают и ситуации, когда люди, которые хотят стать «полноправными членами российского общества», сталкиваются с проблемами при получении российского гражданства.

Точечными изменениями проблему не решить, поэтому нужны реформы, заключает президент.