В Китае десятки людей оказались под завалами после обрушения отеля, он использовался для карантина по коронавирусу

Как передает Reuters, под завалами В городе Цюаньчжоу находятся 70 человек. 34 человека удалось спасти. По данным People’s Daily, в отеле были размещены как люди с подозрением на коронавирус, так и те, кто с ними контактировал.
2020-03-07T19:30:00+03:00
2020-03-07T19:31:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601366-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 07 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Верховного Представителя ЕС в связи с началом судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных…