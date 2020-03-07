В Российской футбольной Премьер Лиге стартовал 21-тур

В Оренбурге местная команда принимала тульский Арсенал. И добилась уверенной победы со счетом 2-0. Оба мяча записал на свой счет сербский форвард хозяев Джордже Деспотович. Оренбург благодаря этому успеху покинул опасную зону.

Столичное Динамо встречалось дома с ФК Тамбов. Николай Комличенко открыл счет своим голам за московскую команду еще до перерыва. Чего бело-голубым хватило для минимальной победы1-0.

Главные же матчи тура пройдут в понедельник. Лидер Премьер Лиги Зенит сыграет дома с Уфой. Идущий вторым ФК Краснодар в Москве сразится со Спартаком. Наконец, в Ростове местная команда сыграет против ЦСКА. Пока соперники в турнирной таблице идут вровень.

Ну а завтра еще один претендент на медали – столичный Локомотив— сыграет дома с ахматом.