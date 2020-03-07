Суд в Чечне обязал жительницу республики удалить аккаунт в Инстаграме по иску бывшего мужа

В социальной сети женщина писала о похищении супругом ее старшего сына.

Ленинский суд Грозного полностью удовлетворил иск Руслана Ибаева к своей бывшей жене Жаннетте Тухаевой, в котором в том числе содержится требование удалить инстаграм-аккаунт. Помимо этого, истец добился опеки над младшим сыном Саидом, выплаты алиментов, а также разрешения вывозить детей за границу и ограничить их мать в правах. Копию решения суда Тухаева выложила в своем Инстаграме, назвав его беззаконием.

Ранее в интервью RT женщина рассказывала, что развелась с Ибаевым в 2014 году, после чего он отобрал ее старшего сына Абубакара и увез его в Грузию. Женщина пыталась вернуть ребенка и писала о его поисках в Инстаграме. По словам Тухаевой, ее экс-супруг был недоволен постами, считая, что она «выносит сор из избы». Также она рассказала, что Ибаев недавно прописался в Грозном, чтобы подать иск по месту жительства, где суды часто встают на сторону отцов.

По словам Тухаевой, она уже создала резервный аккаунт в Инстаграме. О планах обжаловать решение суда она пока не сообщала.