Первый заразившийся коронавирусом москвич Давид Беров выписан из больницы в Москве

Об этом сообщили российские информагентства. Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что Беров выздоровел, «у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции». Беров уже покинул Инфекционную больницу №1. У вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружен коронавирус. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, она сама обратилась в медицинскую организацию. Пациентка и члены ее семьи госпитализированы и помещены в изолированные боксы.