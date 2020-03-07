Ангар горит в Новой Москве, пожару присвоен второй по пятибалльной шкале ранг сложности

Ангар горит в поселке Мосрентген в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в ангаре по адресу: Москва, поселок Мосрентген. По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит загорание металлического ангара. Что горит и площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации возгорания», —

сказали в МЧС.

По данным главка в 18:02 мск объявлен 2 по пятибалльной шкале ранг сложности. К месту ЧП направлены дополнительные пожарные подразделения, добавили в ГУ МЧС. Информация о пострадавших не поступала.