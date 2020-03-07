В шведском городе Евле задержали двух граждан России

Их подозревают в причастности к нападению на блогера Тумсо Абдурахманова. По сведениям Reuters, задержанные — 29-летний мужчина и 30-летняя женщина. Их имена не называются. 26 февраля мужчина с молотком попытался напасть на Абдурахманова, когда тот спал, но блогеру удалось его обезвредить. Позже Абдурахманов смог опознать нападавшего. По его словам, фотографии мужчины размещены в фейсбуке под именем Руслан Мамаев. В 2015 году Абдурахманов уехал из России из-за конфликта с братом главы Чечни Рамзана Кадырова.