Минтранс Малайзии окончательно урегулировал выплаты родственникам пропавшего рейса из Куала-Лумпура в Пекин

Об этом объявил гендиректор ведомства Ишам Ишак на церемонии, посвященной шестой годовщине исчезновения самолета «Малэйша эйрлайнз». Подготовленный доклад предстоит еще утвердить новому премьер-министру. О какой сумме идет речь, не уточняется. Отдельные группы родственников настаивали на выплатах от 100 тыс. долларов до нескольких миллионов.