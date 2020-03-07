Минтранс Малайзии окончательно урегулировал выплаты родственникам пропавшего рейса из Куала-Лумпура в Пекин

Об этом объявил гендиректор ведомства Ишам Ишак на церемонии, посвященной шестой годовщине исчезновения самолета «Малэйша эйрлайнз». Подготовленный доклад предстоит еще утвердить новому премьер-министру. О какой сумме идет речь, не уточняется. Отдельные группы родственников настаивали на выплатах от 100 тыс. долларов до нескольких миллионов.
2020-03-07T18:34:00+03:00
2020-03-07T18:34:39+03:00
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18:34, 07 марта 2020
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