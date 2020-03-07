Пожар на складе шоколадной фабрики в Ярославской области потушен

Как сообщили Интерфакс в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. Пожарные боролись с огнем более полусуток. По предварительным данным, оборудование производственных цехов не пострадало. Одна из версий пожара — неисправность электропроводки.