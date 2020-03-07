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18:30, 07 марта 2020

Предлагается не открывать уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, если нет данных о составе и факте передачи

Правительство предлагает не открывать уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, если нет данных о их составе и факте передачи. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.



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